«Нас кормили обещаниями». Минздрав разорвал контракт на поставку вакцины Novavax, которую обещали еще летом

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Міністерство охорони здоров'я України

Министр здравоохранения Виктор Ляшко разорвал контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом.

Об этом министр рассказал в комментарии «Бабелю».

«Она не поступит, потому что я разорвал контракт. Предыдущим министром здравоохранения [Максимом Степановым] у нас было законтрактовано 2 миллиона доз вакцины Covishield [производится по лицензии AstraZeneca], из которых по контракту привезли только 500 тысяч, и 10 миллионов доз Novavax, которые должны были поставляться начиная с августа. Ни Covishield, ни Novavax в августе в Украину не приехали, а дальше они нас кормили обещаниями», — рассказал Ляшко.

Министр отметил, что из-за отсутствия поставок ведомству пришлось искать другие варианты.

«В июне-июле у меня было огромное количество селекторных совещаний непосредственно с производителем [Serum Institute], министерством здравоохранения Индии. Мы писали премьеру Индии, а они нас кормили «завтраками», что привезут, подождите... Но мы нашли альтернативу», — сказал Ляшко.

Под альтернативой Ляшко имел в виду вакцины, которые уже прибыли в Украину.