«Нас кормили обещаниями». Минздрав разорвал контракт на поставку вакцины Novavax, которую обещали еще летом
- Авторы:
- Костя Андрейковец, Мария Жартовская
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Міністерство охорони здоров'я України
Министр здравоохранения Виктор Ляшко разорвал контракт на поставку 10 миллионов доз вакцин Novavax от коронавируса, которые обещали доставить еще летом.
Об этом министр рассказал в комментарии «Бабелю».
«Она не поступит, потому что я разорвал контракт. Предыдущим министром здравоохранения [Максимом Степановым] у нас было законтрактовано 2 миллиона доз вакцины Covishield [производится по лицензии AstraZeneca], из которых по контракту привезли только 500 тысяч, и 10 миллионов доз Novavax, которые должны были поставляться начиная с августа. Ни Covishield, ни Novavax в августе в Украину не приехали, а дальше они нас кормили обещаниями», — рассказал Ляшко.
Министр отметил, что из-за отсутствия поставок ведомству пришлось искать другие варианты.
«В июне-июле у меня было огромное количество селекторных совещаний непосредственно с производителем [Serum Institute], министерством здравоохранения Индии. Мы писали премьеру Индии, а они нас кормили «завтраками», что привезут, подождите... Но мы нашли альтернативу», — сказал Ляшко.
Под альтернативой Ляшко имел в виду вакцины, которые уже прибыли в Украину.
- Министр Ляшко говорил, что намерен разорвать контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute, который должен был поставить 1,5 миллиона доз Covishield и 10 миллионов доз Novavax еще в конце августа. Тогда он говорил, что после расторжения контракта уплаченные деньги будут возвращены.
- 1 ноября Индонезия стала первой страной мира, которая разрешила использовать вакцину Novavax.
- 18 ноября американский фармконцерн Novavax подал заявку на регистрацию в Европейском Союзе своей вакцины Nuvaxovid. Ожидается, что благодаря ускоренной процедуре проверки вопрос о допуске этого препарата на европейский рынок будет решен в течение нескольких недель.