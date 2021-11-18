Spotify начал отображать тексты песен во время их прослушивания

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Музыкальный сервис Spotify ввел для своих пользователей функцию The Lyrics – показ текстов песен во время их прослушивания.

Тексты доступны для большей части коллекции песен, представленных в Spotify, пишет пресс служба.

Новая функция доступна владельцам бесплатных и Premium-аккаунтов Spotify. Ее можно включить в мобильном приложении (iOS и Android), в приложении для компьютеров (Mac OS и Windows), на телевизорах с Android TV (например, Samsung и LG) и некоторых консолях (PlayStation 4 и 5, Xbox One).