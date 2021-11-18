Мошенники разработали схему выманивания денег под предлогом выплат за вакцинацию. Как уберечься

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ПриватБанк предупреждает украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга в Facebook.

По данным специалистов банка, клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) посылают сообщения о доступных выплатах за вакцинацию. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

ПриватБанк призывает клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на такие письма о денежных компенсациях или выплатах.

Также ни в коем случае нельзя вводить личные данные или данные платежных карт, если вы не уверены в достоверности сайта.