Мошенники разработали схему выманивания денег под предлогом выплат за вакцинацию. Как уберечься
- Автор:
- София Телишевская
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Jaap Arriens / NurPhoto / Getty Images
ПриватБанк предупреждает украинцев о появлении новой схемы массового фишинга личных данных под предлогом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.
Об этом сообщил пресс-секретарь финучреждения Олег Серга в Facebook.
По данным специалистов банка, клиентам через различные каналы коммуникаций (мессенджеры, электронную почту) посылают сообщения о доступных выплатах за вакцинацию. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.
ПриватБанк призывает клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на такие письма о денежных компенсациях или выплатах.
Также ни в коем случае нельзя вводить личные данные или данные платежных карт, если вы не уверены в достоверности сайта.
- 15 ноября президент Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить только в определенных сферах.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно получить у семейного врача (форма № 028).