«Добивают нормандский формат». Министр Кулеба отреагировал на публикацию Россией переписки с Германией и Францией
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- Алексей Ярмоленко
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал публикацию Россией дипломатической переписки с Германией и Францией по поводу саммита в «нормандском формате». Он отметил, что таким образом РФ стремится «добить этот формат переговоров».
Об этом он сообщил на брифинге 18 ноября.
По его словам, в этом «нет ничего хорошего».
«Россия своими действиями просто добивает «нормандский формат», демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, конечно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить «нормандский формат» чужими руками», – объяснил Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина, Германия и Франция будут продолжать работу над привлечением России к переговорному процессу. Однако публикация конфиденциальной переписки значительно усложнит эту работу.
- Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по поводу организации «нормандского» саммита. Публикацию объяснили тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в «нормандском формате» регулярно искривляются.
- 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- Официальная Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которую глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести 11 ноября. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия ожидает ответа на свои предложения от 29 октября по итоговому документу потенциальной встречи, а у него в ноябре очень плотный график.