«Налоговый» законопроект третий раз сняли с рассмотрения. Об этом попросили «слуги народа»

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Гонтарь Владимир / УНИАН

Верховная Рада 314 голосами сняла с рассмотрения повестки дня «налоговый» законопроект 5600, нормы которого должны сильно ударить по бизнесу Рината Ахметова и других олигархов. Предложение на голосование поставил заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец.

Фракция попросила снять законопроект с рассмотрения, потому что «слугам» нужно дополнительное время для консультаций.

«За 314, решение принято. Прекрасно», — отметил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Это уже третий раз, когда документ 5600 был снят с рассмотрения. Накануне первый заместитель спикера Рады Александр Корниенко обещал, что Верховная Рада в этот четверг, 18 ноября, одним из первых в повестке дня будет рассматривать так называемый «антиахметовский» законопроект 5600, но этого не произошло.

Законопроект № 5600 увеличивает ставки акцизного налога на алкогольные напитки и экологического налога на 5%. Кроме того, вводится налогообложение автомобилей среднего класса. Это автомобили не старше пяти лет, средняя рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона гривен. Ставка налога в расчете на год — 25 тысяч гривен за каждый легковой автомобиль. Также законопроект отменяет льготу для предприятий на уплату налога на землю и позволяет возвращать налог на добавленную стоимость по экспорту товаров только после зачисления выручки на банковский счет компании.