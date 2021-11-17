Минздрав изменил стандарты госпитализации зараженных коронавирусом — в больницы будут забирать пожилых людей со средней тяжестью болезни
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Евгений Малолетка
Министерство здравоохранения изменило стандарт госпитализации зараженных коронавирусом людей. Теперь в больницы будут забирать людей старше 60 лет, имеющих среднюю тяжесть болезни.
Об этом говорится в приказе Минздрава за 16 ноября.
В список людей, которым рекомендована госпитализация с коронавирусом, внесли тех, кто старше 60 лет и имеет среднюю тяжесть. Ранее в этом приказе не было никаких показаний по возрасту пациентов.
Пациентов со средней тяжестью заболевания рекомендуют госпитализировать в том случае, если у них появляются признаки пневмонии или дыхательной недостаточности, отхаркивание кровью, а сатурация падает ниже 93%.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине наблюдается уменьшение случаев коронавирусной болезни на 6% по сравнению с предыдущей неделей. Также начал стабилизироваться показатель госпитализации больных.
- Сейчас в красной зоне карантина — 17 областей (Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская), а также Киев. 11 ноября Закарпатье вернулось в «желтую» зону.