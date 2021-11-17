Чехия вслед за Австрией вводит локдаун для невакцинированных
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Pedro Szekely / Flickr
Чехия с понедельника, 22 ноября, вводит локдаун для тех, кто не вакцинировался от коронавируса и не переболел им. Им будет запрещен доступ в публичные места и на мероприятия.
Об этом премьер-министр Андрей Бабиш заявил в среду, 17 ноября, цитирует The Guardian.
Правительство должно утвердить полный список ограничений на заседании 18 ноября. Причина локдауна — всплеск заболеваемости (за сутки 16 ноября выявили 22 479 новых больных). Ранее невакцинированные могли посещать общественные места и публичные мероприятия, если у них был отрицательный результат теста.
Первой страной ЕС, которая ввела локдаун для невакцинированных, стала Австрия. На работу или в любые другие общественные места, в том числе в магазины, невакцинированные там могут ходить только при наличии теста. В некоторых регионах введут комендантский час для невакцинированных.
- С начала пандемии в Чехии выявили почти миллион больных, 11 848 человек скончались. В стране полностью вакцинировано 58% населения (6,21 миллиона человек).