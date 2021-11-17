Кембриджский словарь назвал словом 2021 года «настойчивость»
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Кембриджский словарь назвал словом года perseverance (настойчивость).
Об этом сообщается в блоге авторов словаря.
«Пользователи во всем мире искали его более 243 тысяч раз в 2021 году; 30 487 этих поисков были между 18 февраля и 24 февраля — когда NASA Perseverance Rover прибыл на Марс», — говорится в сообщении.
По словам создателей словаря, люди читали или слышали название марсохода в новостях и после этого приходили на страницу Кембриджского словаря, чтобы узнать, что оно означает.
Согласно Кембриджскому словарю, слово perseverance означает «постоянное стремление к тому, чтобы чего-то достичь или что-то сделать, даже в условиях трудностей или значительных затрат времени».
- Кембриджский словарь каждый год определяет слово, которым чаще всего интересовались пользователи. В 2020-м словом года стало quarantine (карантин), в 2019-м — upcycling (производство новых вещей путем переработки старых).
- Издатели толкового словаря Collins Dictionary назвали словом 2020 года «локдаун».
- Словарь Oxford Dictionaries не определился со словом года. Он собрал слова и словосочетания, которые лучше всего отражают настроение каждого месяца 2020 года.