На Закарпатье впервые в Украине вводят анонимную вакцинацию. Для кого эта услуга

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В Закарпатской области впервые в Украине вводят анонимную вакцинацию для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках, но потом изменили свое решение и хотят вакцинироваться.

Дело в том, что эти люди по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о вакцинации, поэтому для них открыли анонимный кабинет прививок в медицинском центре в Ужгороде, пишет Zaxid.net.

Сейчас в области фиксируют самый низкий уровень вакцинации населения и высокий показатель покупки фиктивных справок о вакцинации — правоохранители выявили уже четыре тысячи фальшивок.

Кабинет анонимной вакцинации будет работать круглосуточно в Ужгороде на улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).

«Анонимно привиться сможет любой из жителей Закарпатья, который по определенным причинам не хочет, чтобы его данные о вакцинации внесли в систему. Также мы предоставляем возможность всем, кто приобрел фальшивый сертификат о вакцинации или имеет действующий сертификат, но фактически не получил прививку, прийти и сделать ее анонимно. Это можно будет сделать под любым псевдонимом, который человек укажет при посещении медицинского центра», — сказал врач-инфекционист Виктор Петров.

Для анонимной прививки доступны все вакцины, а пациенты будут подписывать согласие на прививку перед процедурой, чтобы потом иметь хоть какие-то данные для проведения второй прививки.

Медики в этом центре не будут выяснять причины отказа от «публичной» вакцинации.

«Мы хотим дать шанс этим людям спасти свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье своих близких и защитить себя. Даже если раньше они совершили ошибку», — отметил врач.