На аукционе Sothebyʼs за рекордные почти $35 миллионов продали автопортрет Фриды Кало
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные почти $35 миллионов продали автопортрет Фриды Кало «Диего и я».
Об этом сообщает Reuters.
Картина, на которой изображена сама художница и ее муж Диего Ривера, была написана в 1949 году.
Покупателем является основатель музея латиноамериканского искусства Malba в Буэнос-Айресе Эдуардо Константини, он приобрел работу Фриды Кало за $34,9 миллиона — это рекордная сумма для работ латиноамериканских художников. В эту сумму также включены сборы в размере $3,9 миллиона.
До сих пор самой дорогой работой Кало, проданной на аукционе, была «Две обнаженные женщины в лесу» 1939 года — $8 миллионов.
Предыдущий рекорд для латиноамериканских художников установили в 2018 году, когда работу Диего Риверы «Соперники» продали за $9,76 миллиона на аукционе Christie's.
- Ранее на аукционе Sotheby's продали 11 работ Пабло Пикассо стоимостью $110 миллионов.
- Перед этим аукционный дом продал за 18,58 миллиона фунтов стерлингов (около $25,4 миллиона) картину уличного художника Бенкси «Любовь в мусорном баке», частично уничтоженную встроенным в рамку шредером в 2018 году.