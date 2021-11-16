Министр внутренних дел лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие из-за «недостойного поведения»

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УНИАН

Министр внутренних дел Денис Монастырский 16 ноября подписал приказ, которым лишил народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илью Киву права на наградное оружие, которое выдали ему в 2015 году. Основание — «его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства».

Спикер МВД Артем Шевченко в комментарии «Бабелю» уточнил, что Киву лишили и права на наградное оружие, которое ему выдали в 2016 году (всего у депутата два наградных оружия). Позже советница министра по вопросам коммуникаций Леся Червинская также подтвердила «Бабелю», что лишили права на все наградное оружие.

20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву пистолетом «Форт-17» калибра 9 мм — «за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть».

12 февраля 2016 года Аваков за такие же заслуги выдал Киве наградный пистолет АПС калибра 9 мм.

Монастырский заявил, что лишит права на наградное оружие и других людей, если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокаций или будоражить в стране ненависть. По словам министра, до конца года в стране заработает реестр оружия: процесс оформления охотничьего и спортивного оружия упростят, а контроль за хранением и обучением «существенно усилят».