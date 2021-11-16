«Слуга народа» и комитет Рады не поддерживают отставку министра культуры Александра Ткаченко
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- Алексей Ярмоленко
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Струмковський Владимир / УНИАН
Во фракции «Слуга народа» и гуманитарном комитете Верховной Рады не поддерживают отставку министра культуры Александра Ткаченко.
Об этом пишет Интерфакс.
«Наш комитет не поддерживает это заявление. У нас был разговор с господином Александром — и мы надеемся, что все разногласия будут решены должным образом и министерство продолжит работать во главе с действующим министром Ткаченко. Такова позиция, насколько мне известно, всех членов нашего комитета», — заявил глава комитета Никита Потураев.
С аналогичной позицией выступила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук. Она отметила, что заявление министра еще не зарегистрировано в парламенте, а потому комитет его не получил.
Кравчук рассказала, что члены комитета планируют встретиться с Ткаченко для «внесения ясности по кадровому вопросу», а также обсудить с ним планирование бюджета на 2022 год.
«Я думаю, что в ближайшие дни это будет решено. Мое мнение: господин Ткаченко отвечает занимаемой должности. Возможно, это его решение было достаточно эмоциональным: он был заграницей на заседании ЮНЕСКО по наследию. Возможно, когда эмоции утихли, можно было переосмыслить это», — подчеркнула она.
- Министр культуры Александр Ткаченко утром 11 ноября написал заявление об увольнении. Среди причин он назвал отделение Госкино от Минкультуры: мол, правительство приняло такое решение без согласования с министерством. Ткаченко подчеркнул, что это не единственное решение, с которым он не согласен, в частности, он привел пример создания Госслужбы и Госинспекции по охране культурного наследия.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Госкино забрали у Министерства культуры для усиления направления. Он подтвердил, что сделано это было по инициативе Кабмина.