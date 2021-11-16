В Telegram запустили бот, показывающий количество COVID-вакцин в ближайшем пункте прививки
- Автор:
- София Телишевская
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VCU Capital News Service / Flickr
С помощью чат-бота ГП «Медзакупки» в Telegram украинцы могут проверить, сколько доз вакцины и какого препарата есть в ближайшем пункте прививки.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Используя геолокацию телефона пользователя, бот поможет найти ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин и их вид.
Информация обновляется ежедневно на основе отчетов, которые прививочные пункты подают в информационную систему MedData.
Ссылка на чат-бот — здесь.
- В настоящее время в Украине наблюдается ежедневное увеличение количества летальных исходов и прироста числа новых больных. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Министр здравоохранения Виктор Ляшко объясняет, что такая статистика является «отголоском» запоздалой вакцинации, поэтому прирост будет сохраняться в течение 2—3 недель. Введение «красных» зон в 17 регионах страны ускорило темпы вакцинации, ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.
- В Украину недавно доставили 4,3 миллиона доз вакцины от компаний Moderna и Pfizer, также у нас есть препараты CoronaVac и AstraZeneca — все они безопасны и прошли сертификацию ВОЗ.