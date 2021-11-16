В Telegram запустили бот, показывающий количество COVID-вакцин в ближайшем пункте прививки

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VCU Capital News Service / Flickr

С помощью чат-бота ГП «Медзакупки» в Telegram украинцы могут проверить, сколько доз вакцины и какого препарата есть в ближайшем пункте прививки.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Используя геолокацию телефона пользователя, бот поможет найти ближайшие пункты вакцинации, а также покажет количество имеющихся в этом пункте вакцин и их вид.

Информация обновляется ежедневно на основе отчетов, которые прививочные пункты подают в информационную систему MedData.

Ссылка на чат-бот — здесь.