В Днепре из-за пожара в частном доме престарелых погибли 5 человек

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В Днепре из-за пожара в частном доме престарелых погибли пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Все погибшие — женщины от 75 до 89 лет. В одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружили погибших, произошло короткое замыкание электропроводки и пожар. По мнению правоохранителей, женщины могли отравиться угарным газом.

Полиция задержала администратора заведения. Расследование ведется по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.