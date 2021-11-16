МИД Украины передал России ноту протеста из-за указа Путина об упрощении экспорта товаров из оккупированного Донбасса

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на указ президента России Владимира Путина об упрощении экспорта товаров из оккупированного Донбасса, передав МИД РФ ноту протеста.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В МИД Украины заявили, что этот указ является грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права, а также ярко демонстрирует целенаправленную политику России по «затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках «нормандского формата», подрывает усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих площадок по мирному урегулированию.

В МИД призвали Запад продолжить консолидацию международной поддержки Украины, «чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта».