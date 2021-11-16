МИД Украины передал России ноту протеста из-за указа Путина об упрощении экспорта товаров из оккупированного Донбасса
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- Екатерина Кадакова
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на указ президента России Владимира Путина об упрощении экспорта товаров из оккупированного Донбасса, передав МИД РФ ноту протеста.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
В МИД Украины заявили, что этот указ является грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права, а также ярко демонстрирует целенаправленную политику России по «затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».
Кроме этого, в министерстве подчеркнули, что подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках «нормандского формата», подрывает усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих площадок по мирному урегулированию.
В МИД призвали Запад продолжить консолидацию международной поддержки Украины, «чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта».
- 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о так называемом оказании гуманитарной поддержки населению оккупированных территорий Донбасса. Своим указом Путин поручил правительству РФ в течение месяца обеспечить признание в России товаров, произведенных в ОРДЛО, и создать для них закупочные условия наравне с российскими товарами.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сразу проинформировал немецких и французских коллег об указе Путина и ждет их реакции.