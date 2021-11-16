Rolling Stone: Мэрлин Мэнсон запирал женщин в звуконепроницаемой комнате для психологических пыток

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Sean Molin / Flickr

Американского музыканта Мэрлина Мэнсона обвинили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать их психологическим пыткам.

Об этом говорится в расследовании журнала The Rolling Stone.

Комната находилась в квартире музыканта в Западном Голливуде. Тесную стеклянную ограду в углу комнаты сделал бывший арендатор. Он использовал комнату как студию звукозаписи.

По данным издания, несколько женщин, которые встречались с Мэнсоном на протяжении многих лет, сказали, что он использовал это место как «камеру одиночного заключения, используемую для психологических пыток». Они утверждают, что Мэнсон даже не пытался скрывать существование этой комнаты и регулярно рассказывал о ней своим друзьям.

Те, кто якобы бывали заперты внутри, рассказали, что музыкант оставлял их там на несколько часов без доступа к еде и воде. Так Мэнсон «наказывал» женщин за любую провинность.