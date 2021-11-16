В течение суток от коронавируса умерли 838 жителей Украины

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В Украине за прошедшие сутки умерли 838 пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (из них детей – 1 168, медработников – 327). В больницы попали 2 264 больных, поправились — 21 914 жителей страны.

С начала пандемии коронавирусом заразились 3 244 749 жителей Украины. Осложнения привели к смерти 77 985 больных, 2 664 373 жителей страны смогли побороть болезнь.

Кроме того, за минувшие сутки 268 088 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы — 165 180 человек. С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу — 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 887 415 человек.