США обвинили Россию в безрассудном испытании противоспутникового оружия, что создало угрозу МКС

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Государственный департамент США обвинил Россию в безрассудном испытании противоспутникового оружия, что создало угрозу для астронавтов Международной космической станции. США и союзники проработают ответ на действия РФ.

Об этом во время брифинга заявил спикер ведомства Нед Прайс.

Прайс отметил, что испытание увеличило риски для всей космическое деятельности. Заявления РФ о противодействии милитаризации космоса он назвал лицемерными.

«Россия безрассудно провела разрушительное испытание противоспутникового оружия против одного из своих спутников. В результате появилось более 1,5 тысячи обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран», — сказал Прайс.

Он добавил, что миру нужны действенные общие нормы для освоения околоземного пространства.

Что произошло?

Накануне ряд СМИ сообщили, что в минувшие выходные (13-14 ноября) Космические силы России испытали противоспутниковое оружие и уничтожили свой советский аппарат «Космос-1408», находившийся на орбите высотой 450-500 километров. Результатом этого стало появление более 1 500 обломков и сотен тысяч мелких фрагментов.

Космическому командованию США пришлось отслеживать территории разлета обломков и передавать информацию всем космическим державам.

Из-за мусора американским астронавтам и российским космонавтам Международной космической станции было приказано надеть скафандры и укрыться в капсулах кораблей «Союз МС-19» и Crew Dragon-3 для подготовки к возможному удару. В Роскосмосе позднее сообщили, что обломки пролетели мимо орбитальной станции.

Российские военные и Кремль испытания умолчали.

По данным эксперта по космической безопасности из Secure World Foundation, обломки будут пролетать мимо МКС еще несколько десятков раз. Моделирование, проведенное компанией NORSS, показывает, траекторию обломков.

По предварительным данным, Россия провела пуск ракеты земля-космос «Нудоль» (PL-19 Nudol) с космодрома Плесецк.