Во Вьетнаме мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за критику Компартии и государства в Facebook

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Tim Bennett / Unsplash

Во Вьетнаме суд признал фермера, занимающегося аквакультурами, виновным в распространении «антигосударственной пропаганды» в Facebook и приговорил его к семи годам заключения.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальное вьетнамское информационное агентство.

Как отмечается, 42-летний фермер признан виновным в «изготовлении, хранении, распространении информации, материалов и предметов для противодействия государству».

Согласно обвинительному акту, мужчина публиковал на своей странице в Facebook стихи и изображения, пытаясь «исказить, оговорить и опозорить руководство [Коммунистической партии Вьетнама], государство и лидера Хо Ши Мина».

Также сообщается, что в суде обвиняемый признал себя виновным.

По истечении срока тюремного заключения его на три года отправят под домашний арест.