Украина готовится к различным сценариям с нелегальными мигрантами из Беларуси, но в СБУ считают, что поток маловероятен

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В Луцке прошло заседание глав силовых ведомств Украины с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждалась ситуация с мигрантами на польско-беларусской границе и также риски для Украины.

Об этом сообщают пресс-службы СНБО, СБУ и МВД.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готовится к разным сценариям развития событий, для оперативного реагирования на вызовы.

По данным украинской разведки, на территории Беларуси находится уже около 16 тысяч мигрантов, которых Данилов назвал инструментом гибридной войны, которую ведет Россия руками Беларуси.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что силовики концентрируют свои усилия для противодействия возможному скоплению мигрантов у границ Украины. По его словам, задействованы все структуры МВД, которые находятся в тесном контакте с Вооруженными силами, территориальной обороной и общественными объединениями.

Министр отмечает, что главное для Украины в этой ситуации иметь мобильные силы реагирования. Также он добавил, что в случае кризиса в приграничных областях могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает, что польский сценарий на украинской границе пока маловероятен, но СБУ принимает меры, чтобы исключить подобное развитие событий.