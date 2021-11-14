Боевики на Донбассе обстреляли санитарные автомобили ВСУ, тяжело ранен медик

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В зоне боевых действий на Донбассе боевики обстреляли санитарные автомобили Вооруженных сил Украины, ранив санитара-водителя. В тяжелом состоянии он эвакуирован в госпиталь.

Об этом сообщает штаб ООС.

С начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня и вели огонь в направлении четырех населенных пунктов из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также дважды применили противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, в Луганской области зафиксировали полет российского разведывательного беспилотника «Орлан-10», который пересек линию столкновения.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.