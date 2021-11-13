Наезд в Харькове на детей: прокуратура опровергла, что водителя Toyota Land Cruiser выпустили под залог
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Прокуратура Харьковской оласти
Харьковский водитель Toyota Land Cruiser, который наехал на двоих детей, не выходил под залог в 340 тысяч гривен, сейчас он находится в следственном изоляторе.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.
Перед этим ряд изданий писал, что водитель внес залог и на свободе. 12 ноября глава Харьковской ОГА Александр Скакун заявил, что убежден (и якобы имеет для этого основания), что водитель не выйдет под залог.
Прокуратура просила залог в 10 миллионов гривен, она будет обжаловать решение суда.
- ДТП в Харькове произошло 11 ноября в 15:20. На перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской внедорожник Toyota сбил детей, не остановившись на красный свет, а одного из них протащил по дороге через весь перекресток. У обоих детей сотрясение мозга и ушиб мягких тканей, у девочки рана головы.
- Полиция проверяла водителя на наркотики, поскольку раньше он привлекался за производство или хранение наркотических средств. В итоге в крови водителя нашли метадон. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
- 12 ноября суд его арестовал с правом выйти под залог в размере 340 тысяч гривен.