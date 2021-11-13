Наезд в Харькове на детей: прокуратура опровергла, что водителя Toyota Land Cruiser выпустили под залог

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Прокуратура Харьковской оласти

Харьковский водитель Toyota Land Cruiser, который наехал на двоих детей, не выходил под залог в 340 тысяч гривен, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на спикера прокуратуры Харьковщины Дмитрия Чубенко.

Перед этим ряд изданий писал, что водитель внес залог и на свободе. 12 ноября глава Харьковской ОГА Александр Скакун заявил, что убежден (и якобы имеет для этого основания), что водитель не выйдет под залог.

Прокуратура просила залог в 10 миллионов гривен, она будет обжаловать решение суда.