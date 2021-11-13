ГБР заявило, что «протокол» допроса нардепа Гео Лероса — фейк. Он якобы рассказывал историю возникновения жеста «средний палец»

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УНИАН

Утром 13 ноября украинские издания опубликовали якобы протокол допроса внефракционного народного депутата Гео Лероса по делу о среднем пальце президенту. Однако Государственное бюро расследований, которое и ведет это дело, заявляет, что опубликованный протокол является фейковым.

«Сегодня [13 ноября] в ряде средств массовой информации опубликован якобы протокол допроса народного депутата Украины, который является фигурантом уголовного производства, которое расследует ГБР. Сообщаем, что эта информация является фейком, поскольку в материалах уголовного производства документ, изображенный на фото, отсутствует», — заявили в Государственном бюро расследований.

Протокол допроса 13 ноября опубликовали издание «Цензор.Нет» и «Страна.Ua». Согласно ему, Лерос на допросе якобы рассказывал историю возникновения жеста «средний палец» (битва между французами и англичанами при Азенкуре).

«Если бы президент Зеленский не играл писюном на рояле, а учил историю в своем криворожском университете, он бы знал это уникальное историческое событие. Поэтому этот жест, о котором идет речь в подозрении, означал, что я не боюсь и готов сражаться исключительно в политическом поле», — написано в «протоколе».

Цензор.НЕТ

Сам же Лерос позже в комментарии «Украинской правде» заявил следующее: «Текст протокола, насколько помню, очень похож, даже слово в слово. Поскольку у меня нет протокола на руках, не могу сравнить».