Министр обороны Резников: Украина купит дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar

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Министр обороны Алексей Резников по итогам поездки в район боевых действий на Донбассе заявил, что Украина в 2022 году купит у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для обустройства Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть, изготовленные в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», — заявил Резников, добавив, что Bayraktar будут использоватся для защиты на основании 51 статьи Устава ООН (право на индивидуальную или коллективную самооборону).

Министр не уточнил количество беспилотников и их тип — будут ли это Bayraktar TB2, которые стоят на вооружении ВСУ, или же тяжелые Bayraktar Akinci с украинскими двигателями.