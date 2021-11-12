Канал HBO Max опубликовал трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Gotham / Getty Images
Стриминговый сервис HBO Max 12 ноября показал первый трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе», который получил название And Just Like That — это начало знаменитой фразы Кэрри And just like that I lost my head («Вот так я потеряла голову»).
Премьера состоится 9 декабря 2021 года.
Продолжение сериала расскажет о жизни трех подруг двадцать лет спустя. На экранах опять появятся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту Джонс, от участия в съемках отказалась — она давно говорила, что устала от своей героини.
- 11 января 2021 года стриминговый сервис HBO Max анонсировал продолжение сериала «Секс в большом городе», но без Саманты. Производство сериала началось в конце весны в Нью-Йорке. Режиссеры планировали снять 10 получасовых серий. Дата премьеры пока неизвестна.
- Сериал «Секс в большом городе» в 1997 году создал продюсер Даррен Стар на основе одноименной книги Кэндис Бушнелл. Сериал вышел на канале HBO в 1998 году и продолжался шесть сезонов — до 2004 года. В 2008 и 2010 годах в продолжение сериала сняли два полнометражных фильма.