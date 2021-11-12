Латвия запретила невакцинированным депутатам голосовать и участвовать в обсуждениях. Зарплату им платить не будут

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Парламент Латвии 12 ноября проголосовал за то, чтобы запретить депутатам, которые отказываются от вакцинации, голосовать и участвовать в обсуждениях (причем и дистанционных).

Об этом сообщает Reuters и Delfi.

Депутатам также не будут платить зарплату и компенсацию. Как только они предъявят сертификат — смогут снова заседать, а также получать зарплату и компенсацию. Единственная причина, которая оправдывает отсутствие у депутата Сейма сертификата о вакцинации, — вывод врачей о том, что прививку нужно отложить.

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Сейчас по меньшей мере 9 депутатов отказываются вакцинироваться. Ограничение вступит в силу в понедельник, 15 ноября. Эту инициативу поддержали 62 из 100 законодателей.

В Латвии, где проживают 1,9 миллиона человек, с начала пандемии зарегистрировано 236 765 случаев инфицирования и 3 646 случаев смерти от коронавируса. Reuters отмечает, что в Латвии один из самых низких показателей вакцинации в Европейском Союзе (57,2% населения завершили вакцинацию).

В Украине 2 ноября Рада запретила посещать парламент без сертификата о вакцинации или негативного теста.