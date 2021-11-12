На Донбассе подорвались двое украинских военных — они погибли

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Степанов Анатолий / УНИАН

В зоне боевых действий на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных. Ранения оказались смертельными.

Об этом сообщает штаб ООС.

Детали гибели военных командование пока не сообщает, но 79-я десантно-штурмовая бригада указала, что погибли ее воины — подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев.

По данным штаба, за сутки в зоне боевых действий было два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков — в районах поселков Зайцево и Попасная. Боевики вели огонь из различных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Для подавления огня украинские военные открыли ответную стрельбу.

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