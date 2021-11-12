Наезд на детей в Харькове: водитель Toyotа был под действием метадона, дело переквалифицировали
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Анализ мочи 34-летнего водителя автомобиля Toyotа, который сбил двух детей на переходе в Харькове, показал, что в момент наезда на людей подозреваемый находился под действием синтетического наркотика метадона.
Об этом сообщает местное издание «Depo.Харьков» со ссылкой на слова пресс-секретаря прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.
Дело переквалифицировали в более строгую статью — теперь водителю вменяют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 286-1 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 8 лет.
Прокуратура в суде будет требовать меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога.
Как передает NewsRoom, Чубенко добавил, что сам подозреваемый отрицал, что был под наркотиками. ДТП он объяснил невнимательностью, поскольку якобы засмотрелся в телефон и не заметил красный свет.
Кроме этого стало известно, что водитель Toyotа нарушил условия испытательного срока. В этом году он был осужден за кражу фотоаппарата и приговорен к 3 годам с испытательным сроком на 1 год. Теперь наказание в виде 3 лет лишения свободы ему могут частично или полностью прибавить к приговору по делу о ДТП.
- ДТП на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской в Харькове произошло 11 ноября в 15:20. Внедорожник Toyota сбил детей, не останавившись на красный свет, а одного из них протащил по дороге через весь перекресток. Полиция проверяла водителя на наркотики, так как ранее он привлекался за производство или хранение наркотических средств.
- Водителя Toyota арестовали.