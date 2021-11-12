ЦИК зарегистрировала трех новых нардепов от «Слуги народа»

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Кузьмин Александр / УНИАН

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народными депутатами Сергея Козыря и Виталия Войцеховского, которые были избраны в Верховную Раду на промежуточных выборах 31 октября в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область). Они представляют президентскую партию.

Также в связи со сложением депутатского мандата Ириной Верещук народным депутатом стал Сергей Кострийчук, прошедший в парламент по избирательному списку партии «Слуга народа» на внеочередных выборах 2019 года.

«Зарегистрированные народные депутаты после принесения присяги на заседании Верховной Рады смогут получить постоянные удостоверения народных депутатов», — отметил глава ЦИК Олег Диденко.