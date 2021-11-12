Приказы пытать украинцев в «Изоляции» отдавали сотрудники ФСБ России. Комендант тюрьмы Куликовский дал первые показания

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Служба безопасности Украины опубликовала показания бывшего боевика «ДНР», возглавлявшего незаконную тюрьму оккупантов «Изоляция». Пресс-служба не называет имя мужчины, но из текста релиза понятно, что речь идет о коменданте тюрьмы Денисе Куликовском, который был задержан в Киеве 9 ноября.

Именно этот боевик с позывным «Палыч» организовывал пытки пленных в незаконной тюрьме, а также насиловал людей и издевался над ними.

В своих показаниях Куликовский рассказал, что работал в «Изоляции» с мая 2014 года, сначала был инспектором охраны и следил за безопасностью, а уже в декабре 2014 стал начальником тюрьмы.

«Моя роль была вытянуть правдивые, скажем так, свидетельства. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, врач был, чтобы откачать человека, когда ему станет плохо», — отметил бывший комендант тюрьмы.

По его словам, к задержанным, которые не шли на сотрудничество и не хотели давать показания, применялись пытки.

Куликовский отметил, что «врачом» там был Станислав Симонов, он же пускал электрический ток к половым органам пленных, их рукам и ногам — на языке боевиков такой способ пыток называли «тапик». Ранее пытки электричеством активно применялись НКВД в 1937 году и Гестапо в годы войны.

За неповиновение украинцев сажали в одиночные камеры без туалетов [им давали только пустые бутылки]. Также, по приказу Евдокимова Василия Викторовича с позывным «Ленин», комендант заставлял пленных сутки стоять на ногах без пищи и воды, чтобы они дали показания.

Куликовский руководил «Изоляцией» до июля 2015 года, поскольку во время распития алкоголя с охранниками он убил одного из них. Так, с 2015 года по январь 2018 года боевик находился «Изоляции», но уже не руководил ею, хотя и выполнял все те же функции — пытал людей.

Именно «основатель» застенки Евдокимов напрямую работал с ФСБ, они задерживали людей и затаскивали их в «Изоляцию». Также Куликовский подтвердил, что боевики организовали убийство полковника ГУР МОУ Максима Шаповала.

Напомним, 10 ноября Приморский суд Мариуполя избрал безальтернативную меру пресечения коменданту тюрьмы «Изоляция» Денису Куликовскому — два месяца ареста без права внесения залога. Сам Куликовский на суде признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном.

С 2019 года он жил в Киеве, снимал квартиру и зарабатывал на жизнь подработками — задержали его 9 ноября 2021 года