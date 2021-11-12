СБУ не пустила в небо Украины подсанкционный самолет нардепа Козака

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СБУ

Служба безопасности Украины и Украэрорух не пустили в Украину подсанкционный самолет подозреваемого в госизмене нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, самолет пытались вывести из-под санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), для этого сменили бортовой номер судна: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.

В СБУ отметили, что 10 ноября самолет с новым номером пытался попасть в воздушное пространство Украины — летел из страны Евросоюза в Россию.

СБУ не называет фамилию нардепа, но указывает, что это «тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене». Как известно, самолет с бортовым номером Т7BRG принадлежит нардепу ОПзЖ Тарасу Козаку.