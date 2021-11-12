СБУ не пустила в небо Украины подсанкционный самолет нардепа Козака
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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СБУ
Служба безопасности Украины и Украэрорух не пустили в Украину подсанкционный самолет подозреваемого в госизмене нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным спецслужбы, самолет пытались вывести из-под санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), для этого сменили бортовой номер судна: из Т7BRG перерегистрировали на T7GIV.
В СБУ отметили, что 10 ноября самолет с новым номером пытался попасть в воздушное пространство Украины — летел из страны Евросоюза в Россию.
СБУ не называет фамилию нардепа, но указывает, что это «тот депутат Верховной Рады, которого СБУ подозревает в государственной измене». Как известно, самолет с бортовым номером Т7BRG принадлежит нардепу ОПзЖ Тарасу Козаку.
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о санкциях против Козака и его телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Они предусматривают аннулирование лицензий и запрет на использование радиочастотного ресурса Украины.
- 3 февраля СНБО ввел санкции против молдовской авиакомпании JET4U SRL и португальской JET4U LDA за осуществление полетов в Россию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением законодательства. По данным следствия, самолеты принадлежали главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», нардепу Виктору Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку.
- 10 ноября глава СБУ Иван Баканов во время брифинга сообщил, что также решается вопрос о применении санкций в отношении новых владельцев самолетов, ранее связанных с компанией JET4U SRL.