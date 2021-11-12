Еще две страны ЕС оставили открытыми границы для украинцев, всего их 12

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Clem Onojeghuo / Unsplash

Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран, впрочем, теперь каждое государство отдельно принимает решение, запрещать ли украинцам въезд. Так, Франция, Словакия, Кипр, Эстония, Швеция, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины.

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается Нидерландов, то с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации, для въезда будет необходим негативный тест, а более подробный перечень требований вы можете посмотреть на сайте МИД — здесь.

Франция, Словакия, Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Хорватия требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А вот Австрия принимает и туристов, вакцинированных препаратом CoronaVac.

Кипр, кроме вакцинированных, принимает украинцев с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного до и после прибытия в страну.

Список открытых для украинцев стран постоянно обновляется. С подробными условиями въезда в европейские государства можно ознакомиться на интерактивной карте МИД Украины.