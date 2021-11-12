Байден подписал закон об ограничении работы Huawei и ZTE в США
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Gage Skidmore / Flickr
Президент США Джо Байден подписал закон, ограничивающий использование в стране оборудования китайских компаний Huawei Technologies Co и ZTE Corp.
Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.
Согласно новому закону, Федеральная комиссия связи (FCC) больше не будет рассматривать и утверждать какие-либо заявки на разрешения для оборудования, составляющего «неприемлемый риск для национальной безопасности».
Комиссар FCC Брендан Карр сказал, что с 2018 года комиссия одобрила более 3 тысяч заявок Huawei. Закон «поможет гарантировать, что опасное оборудование таких компаний, как Huawei и ZTE больше не может быть подключено к американским коммуникационным сетям», цитирует Reuters.
Байден подписал закон за несколько дней до виртуального саммита с лидером Китая Си Цзиньпином, на котором запланировано обсуждение сложностей в отношениях между странами, в частности, в экономике.
- В июне президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против 59 компаний Китая, среди которых оказалась Huawei.
- Сенат США единогласно одобрил закон о безопасном оборудовании 28 октября. Перед этим такое же решение приняла Палата представителей США.