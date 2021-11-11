Россия поднимала истребитель для перехвата британского самолета возле Крыма. Маневры НАТО беспокоят Путина

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Россия поднялась в воздух истребитель для перехвата британского самолета-разведчика, пролетавшего вблизи временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Министерство обороны России заявило, что истребитель Су-30 перехватил британский разведывательный самолет Boeing RC-135, по его словам, пытавшийся приблизиться к Крыму. В заявлении говорится, что британский самолет сменил курс от Крыма после того, как к нему приблизился российский самолет.

В Минобороны РФ также заявили, что сейчас эсминец USS Porter и флагман Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney двигаются в западную часть черноморской акватории. Контроль за их действиями ведут крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.

«Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового разрешения конфликта на юго-востоке», — заявили в Минобороны России.

По данным российских СМИ, маневры американских и британских военных в Черном море вызывают обеспокоенность руководства России. «Действия Соединенных Штатов в Черном море абсолютно являются предметом его [Путина] беспокойства, и он об этом говорил», — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На активность США и других стран-членов НАТО Путин жаловался и в телефонном разговоре с временным канцлером Германии Ангелой Меркель.