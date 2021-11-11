Россия поднимала истребитель для перехвата британского самолета возле Крыма. Маневры НАТО беспокоят Путина
- Автор:
- Олег Панфилович
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Сайт Министерства обороны Российской Федерации
Россия поднялась в воздух истребитель для перехвата британского самолета-разведчика, пролетавшего вблизи временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Министерство обороны России заявило, что истребитель Су-30 перехватил британский разведывательный самолет Boeing RC-135, по его словам, пытавшийся приблизиться к Крыму. В заявлении говорится, что британский самолет сменил курс от Крыма после того, как к нему приблизился российский самолет.
В Минобороны РФ также заявили, что сейчас эсминец USS Porter и флагман Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney двигаются в западную часть черноморской акватории. Контроль за их действиями ведут крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.
«Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового разрешения конфликта на юго-востоке», — заявили в Минобороны России.
По данным российских СМИ, маневры американских и британских военных в Черном море вызывают обеспокоенность руководства России. «Действия Соединенных Штатов в Черном море абсолютно являются предметом его [Путина] беспокойства, и он об этом говорил», — заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. На активность США и других стран-членов НАТО Путин жаловался и в телефонном разговоре с временным канцлером Германии Ангелой Меркель.
- 4 ноября флагман (корабль управления) Шестого флота Военно-морских сил США USS Mount Whitney вошел в черноморскую акваторию после остановки в Стамбуле. Российские военные сразу же начали за ним следить.
- 1 ноября оперативный флот США сообщил о том, что к Черному морю идет USS Mount Whitney. На это отреагировал президент России Владимир Путин. «Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Мы можем быстро посмотреть на него в бинокль, или в прицел соответствующих систем обороны», — сказал он.