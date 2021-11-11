В Перу в древнем городе археологи обнаружили могилу с 25 скелетами. Большинство из них — женские

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Tyler Bell / Flickr

В Перу в древнем городе Чан-Чан археологи обнаружили останки 25 человек. Тела были в сидячем положении и завернуты в несколько слоев ткани, первый из которых был из хлопка, а второй — из растительного материала. Вместе с ними в могиле обнаружили 50 керамических изделий.

Об этом сообщает BBC.

Эксперты считают, что могила могла быть местом захоронения членов элиты доколумбовой культуры Чиму. Большинство останков принадлежало молодым женщинам, причем все были младше 30 лет.

Археолог Хорхе Менесес Бартра сказал, что нет никаких доказательств того, что люди скончались в результате жертвоприношения. Ученые проведут дополнительные исследования и попытаются определить причину их смерти.

Состояние одного из скелетов позволяет ученым предположить, что человека похоронили здесь вскоре после смерти, в то время как другие кости были перемешаны вместе — вероятно, их перенесли на место захоронения позже.

Город Чан-Чан был столицей Чиму –— это доколумбовая культура в Южной Америке, которая существовала примерно с 1250 по 1470 год на побережье северной части современного Перу. Скелеты обнаружили на небольшом пространстве площадью 10 квадратных метров.