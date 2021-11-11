Минздрав: Из-за штамма «Дельта» больным коронавирусом нужно в 6 раз больше кислорода, чем весной
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Евгений Малолетка
В Украине из-за более заразного штамма коронавируса «Дельта» растет потребление кислорода среди госпитализированных пациентов: сейчас один больной потребляет в 5—6 раз больше кислорода, чем весной.
Об этом Министерство здравоохранения сообщило 11 ноября.
Минздрав объясняет: если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября — 378 тонн. Разница — почти 100 тонн. Например, профильные предприятия в целом производят около 400 тонн в сутки.
Если мерить в баллонах, то 19 октября в Украине использовали 6 841 баллон, а уже 7 ноября — 11 594 баллона (разница почти вдвое).
Министерство отмечает, что сейчас все больницы обеспечены кислородом.
- 21 октября главный санврач Игорь Кузин сообщил, что в Украине остановились два основных производителя медицинского кислорода. Тогда Украина начала закупать кислород в Польше, а 28 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что проблему с поставкой кислорода в больницы решили.
- 4 ноября Верховная Рада увеличила расходы на закупку кислородных станций.