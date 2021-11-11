Михеил Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку при определенных условиях
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- София Телишевская
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European Parliament / Flickr
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в письме своему адвокту Нике Гварамии написал, что готов прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Сейчас идет 42-й день голодовки политика.
Об этом сообщает телекомпания Mtavari Arkhi.
Заключенный политик отказался проходить реабилитацию в больнице Глданской тюрьмы или в Горийске.
«Мое голодание уже становится орудием борьбы между россиянами и нынешней властью, не против меня, а против моей страны. Я решил прислушаться к призыву и прекратить голодовку», — говорится в заявлении Саакашвили.
По словам адвоката, экс-президент Грузии готов прекратить голодовку при условии перевода в многофункциональную клинику на реабилитацию.
Но министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили вернется в учреждение № 12 только при условии прекращения голодовки.
«Единственное требование, которое предъявили суду адвокаты заключенного Саакашвили, был его немедленный перевод в гражданскую клинику. Эта просьба не была удовлетворена Страсбургским судом», — объяснил министр.
Отметим, что Саакашвили с 8 ноября находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний № 18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей, там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому адвокаты политика и украинский омбудсмен Людмила Денисова просят перевести его в частную клинику.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави. В пенитенциарной службе впоследствии рассказали, что экс-президента Грузии отправили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных, «чтобы не допустить ухудшения состояния здоровья».