Десять стран Евросоюза оставили открытыми границы для украинцев, несмотря на исключение Украины из «зеленого» списка

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Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из перечня безопасных для путешествий стран, впрочем, теперь каждое государство отдельно принимает решение, запрещать ли украинцам въезд. Так, Кипр, Эстония, Швеция, Хорватия, Чехия, Дания, Австрия, Бельгия, Ирландия и Нидерланды объявили, что не будут закрывать свои границы для граждан Украины.

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что касается Нидерландов, то с 13 ноября, кроме свидетельства о вакцинации, для въезда будет необходим негативный тест, а более подробный перечень требований вы можете посмотреть на сайте МИД — здесь.

Эстония, Чехия, Дания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Хорватия требуют полную вакцинацию сертифицированными в ЕС препаратами (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca). А вот Австрия принимает и туристов, вакцинированных препаратом CoronaVac.

Кипр, кроме вакцинированных, принимает украинцев с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного до и после прибытия в страну.

Список открытых для украинцев стран постоянно обновляется. С подробными условиями въезда в европейские государства можно ознакомиться на интерактивной карте МИД Украины.

В настоящее время в Украине наблюдается ежедневное увеличение количества летальных исходов и прироста числа новых больных. Все больше детей инфицируются ковидом и переносят болезнь с осложнениями. Министр здравоохранения Виктор Ляшко объясняет, что такая статистика — «отголосок», и будет сохраняться в течение 2—3 недель. Введение «красных» зон в 18 регионах страны ускорило темпы вакцинации, ожидается, что зимой мы увидим результат этого, поскольку значительный процент людей будет защищен от сложного течения болезни.

В Украину недавно доставили 4,3 миллиона доз вакцины от компаний Moderna и Pfizer, также у нас есть препараты CoronaVac и AstraZeneca — все они безопасны и прошли сертификацию ВОЗ.