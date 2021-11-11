Ракеты, двигателей к самолетам и взрывчатка. Минобороны получило от СБУ вооружения на 1 млрд грн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Впервые в истории Украины Служба безопасности передала Министерству обороны конфискованный арсенал вооружения, который фигурировал во многих уголовных делах.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Минобороны получило вооружения на 1 миллиард гривен. Все оно было изъято контрразведкой в ходе различных спецопераций и находилось под арестом как доказательство. С учетом войны в Украине, СБУ решило отдать вооружение на баланс военного ведомства, а суд и правительство санкционировали передачу.
Что получила армия?
Гранатометы, мины и выстрелы (боеприпасы) к гранатометам, 36 ракет 5В27Д для зенитного комплекса «Печора», составляющие части к огнестрельному оружию, двигатели и комплектующие к ударным вертолетам Ми-24 («Крокодил»), а также к самолетам Су и МиГ, комплектующие к бронетехнике, танкам и реактивным системам залпового огня, фосфорные, соляные кислоты и взрывчатку.
В СБУ отмечают, что большинство этого вооружения было завезено в Украину российскими госкомпаниями.
- В октябре следователи Государственного бюро расследований нашли на территории роты патрульной полиции особого назначения «Кривбасс» крупный арсенал оружия, который не стоит на учете. Вероятно, его хотели продать.
- В октябре в Авдеевке обнаружили арсенал оружия и боеприпасов, вероятно, похищенных из Крыма во время оккупации полуострова.
- До этого СБУ задержала военнослужащего, который распродавал арсенал оружия, хранившийся на складах одной из воинских частей в Николаеве.