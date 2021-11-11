ЕСПЧ не удовлетворил требование Саакашвили перевести его в частную больницу, а попросил прекратить голодовку
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Нужненко Сергей \ УНИАН
Европейский суд по правам человека призвал гражданина Украины, а также бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили прекратить голодовку, однако не удовлетворил требование на перевод в частную клинику.
Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в четверг, 11 ноября.
Она отмечает, что ЕСПЧ признал, что Саакашвили действительно голодает, а также отказался от лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов.
Суд также постановил, что грузинское правительство до 24 ноября должно проинформировать его о состоянии здоровья Саакашвили, о лечении, которое он получает, а также о том, что власти гарантируют его безопасность в целом и оказывают надлежащее медицинское обслуживание. Если это не выполнят, ЕСПЧ расценит это как нарушение Европейской конвенции по правам человека.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в Facebook подчеркнул, что Европейский суд по правам человека не удовлетворил жалобу Саакашвили на перевод в частную клинику — вместо этого и попросил прекратить голодовку (уже 42-й день).
Отметим, что Саакашвили с 8 ноября находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний №18 города Глдани. Однако это заведение не отвечает рекомендациям консилиума врачей и там нет необходимого медицинского оборудования для реанимации Саакашвили (если это потребуется). Поэтому его адвокаты и Денисова просят перевести его в частную больницу.
- 1 октября 2021 года в Тбилиси задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. Он покинул страну в 2013 году, против него там возбуждено четыре уголовных дела, еще по двум уже есть приговоры. Также против него возбудили дело за незаконное пересечение границы. В СИЗО Саакашвили уже объявил голодовку, а президент страны заявила, что никогда его не помилует. Консилиум врачей в Грузии рекомендует госпитализировать его.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы в Рустави. В пенитенциарной службе впоследствии рассказали, что экс-президента Грузии отправили в медицинское учреждение № 18 для обвиняемых и осужденных «в целях недопущения ухудшения состояния здоровья».