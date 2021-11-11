В Киевской области с 13 ноября для входа в общественный транспорт нужен COVID-документ

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С субботы, 13 ноября, общественный транспорт в Киевской области будет работать с усиленными ограничительными мерами.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Общественный транспорт в пределах области и в Киеве продолжит курсировать по обычному графику, но ездить в автобусах, маршрутках и электричках смогут только пассажиры, имеющие один из COVID-документов:

COVID-сертификат о вакцинации;

отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста (действующий 72 часа);

справка о выздоровлении.

«Когда Киевскую область только ввели в «красную» зону, работу транспорта мы не ограничивали никоим образом. Но дальше оттягивать этот момент уже не было возможности. Именно поэтому призываю жителей Киевской области, которые еще не успели иммунизироваться, наконец-то позаботиться о себе и вакцинироваться», — отметил Володин.