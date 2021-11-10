КПВВ «Станица Луганская» полностью возобновит работу с 11 ноября
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- София Телишевская
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Сергей Гармаш / Facebook
В четверг, 11 ноября, может полноценно возобновить работу пропуск на контрольном пункте въезда-выезда в Станице Луганской. Такое обещание дали представители оккупационной «власти» во время заседания Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
«Представители оккупационной администрации России в Луганске пообещали с завтрашнего дня открыть в прежнем режиме КПВВ «Станица Луганская», — написал он.
Напомним, 5 ноября из-за очередного обстрела останавливали пропуск на КПВВ «Станица Луганская», а с 10 октября «власть» оккупированной территории Луганской области изменила правила пересечения КПВВ «Станица Луганская». Теперь перейти на неоккупированную территорию смогут только люди из предварительно сформированных списков и при наличии определенных причин.
- «Станица Луганская» — единственный работающий пункт пропуска, через который можно выйти с оккупированной территории Луганской области. Также есть пункт пропуска «Счастье» — Украина со своей стороны его открыла, а боевики «ЛНР» — нет, поэтому он не работает.