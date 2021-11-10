ВАКС согласовал заочное расследование дела в отношении «теневого хозяина» Одессы Владимира Галантерника
- Автор:
- София Телишевская
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Forbes
Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого считают «теневым хозяином Одессы» и близким к мэру города Геннадию Труханову.
О решении суда сообщил «Центр противодействия коррупции».
Так, судья Оксана Олейник разрешила проводить по Галантернику заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины — в 2021 году, например, 56 дней.
Защита подозреваемого признавала, что Галантерник часто бывает в Лондоне, где проживает его семья. Ранее его адвокат Ольга Просянюк отметила, что бизнесмен находится в Израиле и правоохранители знают об этом.
Дело в отношении бизнесмена открыто по статьям о создании преступной организации (ст. 255 УК), присвоении и растрате имущества (ч. 1 ст. 191 УК), об отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УК) и злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК).
- НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают 16 человек в злоупотреблениях в Одессе на 689 миллионов гривен. Подозрения 6 октября получили мэр Одессы Геннадий Труханов, Галантерник (заочно), глава комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василий Шкрябай и еще ряд чиновников и соучастников.
- Позднее Офис генпрокурора рассказал детали схемы, благодаря которой за 2016—2019 годы из собственности города вывели не менее 6 земельных участков и потратили 131 миллион гривен из бюджета. Галантерник, по данным следствия, застраивал выведенные земли.
- Суд назначил Труханову залог в 3,8 миллиона гривен, как и его бывшему заместителю.