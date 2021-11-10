ВАКС согласовал заочное расследование дела в отношении «теневого хозяина» Одессы Владимира Галантерника

Новости

Forbes

Высший антикоррупционный суд разрешил правоохранителям начать специальное заочное расследование уголовного производства в отношении одесского бизнесмена Владимира Галантерника, которого считают «теневым хозяином Одессы» и близким к мэру города Геннадию Труханову.

О решении суда сообщил «Центр противодействия коррупции».

Так, судья Оксана Олейник разрешила проводить по Галантернику заочное расследование, поскольку большую часть времени он проводит за пределами Украины — в 2021 году, например, 56 дней.

Защита подозреваемого признавала, что Галантерник часто бывает в Лондоне, где проживает его семья. Ранее его адвокат Ольга Просянюк отметила, что бизнесмен находится в Израиле и правоохранители знают об этом.

Дело в отношении бизнесмена открыто по статьям о создании преступной организации (ст. 255 УК), присвоении и растрате имущества (ч. 1 ст. 191 УК), об отмывании доходов (ч. 3 ст. 209 УК) и злоупотреблении властью (ч. 2 ст. 364 УК).