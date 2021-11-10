Глава МИД Беларуси назвал оккупированный Крым российской территорией. Украинская сторона ответила

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск считает оккупированный Крым территорией России. При этом он сказал, что позиция Беларуси по Крыму «остается такой, какой была».

Об этом он сказал в интервью для РИА Новости. Этот фрагмент интервью опубликован и в официальном Twitter МИД Беларуси.

«Позиция Беларуси по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», — сказал Макей.

По его словам, тема Крыма поднималась на заседании так называемого Высшего госсовета Союзного государства при участии Александра Лукашенко и Владимира Путина, которое прошло 4 ноября. Тогда Путин принимал в нем участие, находясь в Севастополе, а Лукашенко жаловался, что его не пригласили в Крым, хотя Путин ему это обещал лично.

«Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие проблемы... И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. А сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», — жаловался Лукашенко.

Как передает LB.ua, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал высказывания Макея.

«Исходим из того, что официально по-прежнему Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства», — сказал он, подчеркнув, что шаги Минска вопреки нормам международного права для де-юре признания оккупированного Крыма российским могут привести к непоправимым последствиям для Беларуси.