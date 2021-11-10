Суд в Мариуполе арестовал экс-коменданта тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского

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Тетяна Козак / Ґрати

Приморский суд Мариуполя избрал безальтернативную меру пресечения коменданту тюрьмы «Изоляция» Денису Куликовскому — два месяца ареста без права внесения залога. Именно этот боевик с позывным «Палыч» организовывал пытки пленных в незаконной тюрьме, а также насиловал людей и издевался над ними.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, суд арестовал его до 7 января без возможности внесения залога. Соответствующее ходатайство было внесено прокурорами.

Сам Куликовский на суде с журналистами общаться отказывался. Он признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном. Также он рассказал, что последние несколько лет проживал в Киеве, снимать жилье ему помогали знакомые.

37-летнему задержанному инкриминируют преступления, предусмотренные четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 149 «Торговля людьми»;

ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации»;

ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»;

ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны».

Уголовное производство в отношении него передано для проведения досудебного расследования следственному отделу второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, 9 ноября в Киеве правоохранительные органы задержали боевика Дениса Куликовского с позывным «Палыч», который был комендантом тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке.