Суд в Мариуполе арестовал экс-коменданта тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского
- Авторы:
- Алексей Ярмоленко, София Телишевская
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Тетяна Козак / Ґрати
Приморский суд Мариуполя избрал безальтернативную меру пресечения коменданту тюрьмы «Изоляция» Денису Куликовскому — два месяца ареста без права внесения залога. Именно этот боевик с позывным «Палыч» организовывал пытки пленных в незаконной тюрьме, а также насиловал людей и издевался над ними.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, суд арестовал его до 7 января без возможности внесения залога. Соответствующее ходатайство было внесено прокурорами.
Сам Куликовский на суде с журналистами общаться отказывался. Он признал свою вину и сказал, что сожалеет о содеянном. Также он рассказал, что последние несколько лет проживал в Киеве, снимать жилье ему помогали знакомые.
37-летнему задержанному инкриминируют преступления, предусмотренные четырьмя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ст. 149 «Торговля людьми»;
- ст. 258-3 «Создание террористической группы или террористической организации»;
- ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований»;
- ст. 438 «Нарушение законов и обычаев войны».
Уголовное производство в отношении него передано для проведения досудебного расследования следственному отделу второго управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, 9 ноября в Киеве правоохранительные органы задержали боевика Дениса Куликовского с позывным «Палыч», который был комендантом тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Россией Донецке.
- В июне 2014 года в оккупированном Донецке боевики захватили культурный и художественный центр «Изоляция», расположенный на территории бывшего завода. После захвата они обустроили там военную базу и не позволили учредителям вывезти арт-объекты и имущество фонда.
- На том месте боевики организовали незаконное удержание мирных жителей и пленников из Вооруженных сил Украины. Они жестоко обращались с пленными, применяли к ним психологическое и физическое насилие, пытали и принудительно привлекали к труду.
- По данным Офиса генпрокурора, в настоящее время разоблачен ключевой руководящий состав незаконного места лишения свободы и основные исполнители преступлений, совершенных там. В общей сложности уже 15 фигурантам заочно сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны на территории «Изоляции» и установлено около 170 пострадавших.