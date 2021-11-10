Люди, которые купили COVID-сертификат, но не воспользовались им, избегут уголовной ответственности

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Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заверил, что для украинцев, которые купили поддельный COVID-сертификат, но не пользовались им, будет действовать «амнистия», и они также могут вакцинироваться против коронавируса.

По словам замминистра, сейчас многие украинцы оказались «в заложниках» фиктивных COVID-сертификатов, с одной стороны, они купили сертификат, за что предусмотрена уголовная ответственность, а с другой — не использовали еще этот документ и решили вакцинироваться.

«Есть хорошая новость. Подготовка к уголовному проступку, в частности только заказ сертификата, но без его использования, не влечет уголовной ответственности. Это своего рода уголовная амнистия, о которой можно прочесть в статье 14 УКУ», — сообщил Енин.

Он добавил, что с начала года начато почти 1 200 производств из-за подделок COVID-документов (тестов, сертификатов, справок) и уже оглашены два приговора по этим делам. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен, а другой получил условный срок. Также за использование поддельных сертификатов были оштрафованы 60 украинцев.