В Британии ученые исследуют мозг таксистов Black cab, чтобы лучше понять начало болезни Альцгеймера

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В Великобритании мозг водителей службы такси Black cab помогает ученым исследовать, как начинается болезнь Альцгеймера. Их мозг отличается от мозга других из-за огромного количества навигационных знаний, которыми им необходимо владеть.

Об этом сообщает The Washington Post.

Изучение маршрутов стимулирует и увеличивает гиппокамп — часть мозга, которая контролирует обучение и память, но сжимается в начале болезни Альцгеймера. Отметим, что проблемы с ориентацией и памятью часто являются первым признаком болезни Альцгеймера.

Исследование 2000 года показало, что у лондонских таксистов задний гиппокамп больше, чем у контрольной группы, а исследование водителей такси 2011 года подтвердило тезис о том, что мозг может увеличиваться с наращиванием водительского стажа.

«То, что мы надеемся лучше понять, — это потенциальное влияние определенного образа жизни. В данном случае — ежедневная навигация на протяжении большей части своей взрослой жизни с использованием собственной памяти, а не Google, и что это делает с мозгом», — отметил профессор когнитивной нейробиологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Хьюго Спайерс, который руководит группой исследователей.

Команда ученых до сих пор ищет волонтеров для проекта под названием «Мозги такси». Исследователи хотят выяснить, какие части гиппокампа становятся больше в зависимости от способности к навигации. Эти знания дадут критически важное понимание, необходимое для разработки диагностики для более раннего выявления болезни Альцгеймера.

Добровольцы получат до €35 за участие, а также обследование своего мозга: после подтверждения их способности планировать маршруты по Лондону им проведут МРТ.

Чтобы стать квалифицированным водителем легендарного лондонского черного такси, необходимо пройти тест «Знание Лондона», который требует запоминания более 25 тысяч улиц, 100 тысяч ориентиров и маршрутов в центре Лондона. Чтобы это все выучить, нужно 3—4 года упорных тренировок. Это требование действует с 1865 года.