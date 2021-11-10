«Хочет быть посредником». Германия и Франция обвинили Россию в срыве «нормандской встречи»

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Пресс-служба Кремля

Германия и Франция обвиняют Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.

Об этом пишет Deutsche Welle.

В МИД Франции опровергли заявление России о том, что участники «нормандского формата» якобы не реагируют на ее предложения.

«Франция и Германия отреагировали на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в «нормандском формате», что было отклонено министром иностранных дел России», — пояснили в ведомстве.

Эту информацию подтвердили и в Германии. Там сообщили, что Россия занимает «обструкционистскую позицию» и выдвигает неприемлемые условия. Украина, Франция и Германия подобную тактику РФ не воспринимают.