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Бельгия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Thomas Konings / Unsplash

Правительство Бельгии ввело ограничения на въезд даже вакцинированных украинцев. Теперь они смогут это сделать только при наличии уважительной причины.

Об этом сообщается на официальном информационном сайте Бельгии по поводу пандемии коронавируса.

Украину перенесли в список «красных» — то есть стран с высоким риском распространением инфекции. Люди, которые находятся в этих странах за последние 14 дней, могут въехать в Бельгию только по определенным причинам:

Перед въездом в Бельгию, такие люди обязательно должны заполнить онлайн-форму. Также нужно предоставить ПЦР-тест перед въездом и пройти тестирование на 1-й и 7-й день по прибытии. Нужно будет еще сидеть 10 дней на карантине. Все эти ограничения используются даже и для вакцинированных людей.