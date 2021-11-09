Давления со стороны Офиса президента не было. Владелец Kyiv Post Аднан Киван прокомментировал закрытие СМИ
- Автор:
- София Телишевская
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Kyiv Post
Владелец англоязычного издания Kyiv Post Аднан Киван заявил «Детектору медиа», что Офис президента не давил ни на редакцию, ни на него лично. По его словам, в редакционную политику медиа никто не вмешивался.
«Никакого давления со стороны Офиса президента на издание Kyiv Post и на Кивана Аднана не было. Слава Богу в Украине сегодня свобода слова», — заявил Киван.
Комментируя переформатирование издания Киван сказал, что все технические вопросы будут «решаться в ближайшие дни».
После новости о закрытии издания главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева сообщила, что неофициальные проблемы в редакции Kyiv Post связаны с давлением Офиса президента на Кивана, впрочем в ОП такие заявления отвергают.
Аднан Киван – один из самых больших и старейших девелоперов Одессы. Предприниматель имеет сирийское происхождение, владеет предприятием Киван-компани, которое имеет филиальную сеть в Египте, Нигерии и странах Ближнего Востока. Ему также принадлежит компания KADORR Group.
- 8 ноября 2021 года издание Kyiv Post объявило о «временном закрытии». Журналистов эта новость застала врасплох. По их словам, владелец издания одесский бизнесмен Аднан Киван пытался вмешиваться в редполитику, хотел запустить ТВ-канал и увеличить редакцию. Позже журналисты издания выступили с официальным заявлением и отметили, что таким образом владелец пытается избавиться от неудобных журналистов. Также коллектив издания предложил Кивану продать им издание или передать торговую марку Kyiv Post, на что он ответил отказом. Главный редактор Брайан Боннэр уйдет с должности после завершения всех процедур, связанных с закрытием издания.
- Иностранные послы осудили закрытие издания Kyiv Post. Они отметили, что Украина может потерять его «с последствиями».
- Kyiv Post — старейшая англоязычная еженедельная газета в Украине. Ее в октябре 1995 года основал медиамагнат Джед Санден. Еженедельный тираж издания составлял около 7 тысяч экземпляров.